Депутат Госдумы одобрил присвоение российского гражданства канадскому защитнику «Амура» Ли

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался о ситуации с получением российcкого гражданства канадским защитником «Амура» Кэмероном Ли. Ранее гражданство России получил американский игрок обороны московского «Динамо» Бреннан Менелл.

«Президенту виднее, у него картина шире и понимания больше. Если он посчитал нужным, значит, это нормально. Честно говоря, за карьерой данного хоккеиста я особо не слежу. Но является ли это показательным примером? Почему нет? Одни кричат: «Мы включим режим отмены России» — сказочный режим, который Вашингтон придумал для своих сателлитов. С другой стороны, мы видим, что граждане Канады хотят жить в России, и это нормально. Это нормальные, открытые взаимоотношения, которыми долгое время американцы под соусом лицемерия пытались всех напоить.

Когда дело дошло до их стратегических интересов, они это превращают в правило одной игры для одного лица, для себя. Поэтому это нормальная практика. Надо её расширять. Мы живем в огромной стране, самой большой по территории в мире. Чем больше людей будет жить в России, тем больше людей будет здесь работать на экономику, на развитие в целом, в том числе в спорте. Я за то, чтобы численность народа России росла. За демографический акцент в первую очередь, чтобы мы с точки зрения демографии росли. А если не получается, то можно привлекать лучших мировых кадров, почему нет?» — цитирует Хамзаева Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Ли девять матчей за хабаровский «Амур», в которых канадский защитник забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-2».