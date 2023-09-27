«В нарушение всяких законов!» Майоров — о получении Кэмероном Ли российского гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на получение российского гражданства канадским защитником «Амура» Кэмероном Ли.

«Боюсь что-либо сказать про этот конкретный случай. Но у нас же как! Малкому дали российское гражданство, почему? У «Зенита» слишком много легионеров, в конце концов, надо вписаться в восьмёрку, ну, и «Зенит», конечно, дал Малкому российское гражданство. Я к этому отношусь отрицательно.

Я не знаю мотивов Ли, может быть, у него корни, может быть, родственники дальние живут в России, боюсь что-либо сказать, но и по нашему законодательству, по-моему, пять лет человек должен прожить, выучить язык и так далее. В нарушение всяких законов! Я не могу сказать, что я против, но я не понимаю этого.

Теперь, значит, наши клубы считают, что их обокрали, вместо пяти легионеров стало три. Дорогие мои физкультурники, хоккеисты, тренеры, вспомните о советском хоккее, который существовал без легионеров, и прекрасно существовал. А мы на сегодняшний день 11 лет чемпионат мира выиграть не можем и Олимпиаду последнюю проиграли финнам, у которых население 5 млн всего, в 30 раз меньше, чем в России. Куда мы идём-то?

Надо подумать и вспомнить то, что было раньше. Ну куда мы гоним? Я много раз об этом говорил, нашёлся ещё один человек, кто встал на мою сторону, это Владимир Васильевич Крикунов, который сказал, что мы ж не тренируемся, мы только играем. Мастерство-то растёт не в игре, а в тренировке, тренировкой нужно себя подготовить к выступлению в чемпионате страны, а какие могут быть тренировки у нас? Мы через день играем», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».

В текущем сезоне на счету Ли девять матчей за хабаровский «Амур», в которых канадский защитник забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-2».