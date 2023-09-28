Мыскина сможет совмещать должности в федерации тенниса и «Ладе»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина сможет совмещать должности вице-президента (ФТР) и президента «Лады».

«Мыскина у нас вице-президент в ФТР, она может совмещать две должности — это же общественная организация. Трудно сказать, получится [в «Ладе»] у неё или нет. Я не знаю, какие у неё обязанности. Возможно, она будет только представительские функции выполнять. Посмотрим. Но удачи ей желаю», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба.

Напомним, ранее гендиректор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что Мыскина станет президентом клуба.