Анастасия Мыскина станет президентом «Лады» — Чеботарёв

Двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года, теннисистка Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба «Лада».

«Анастасия Мыскина станет президентом «Лады», принципиально вопрос решён. Со своими специалистами она прорабатывает условия контракта. В этой ситуации ни одна из сторон не торопится», — цитирует гендиректора тольяттинского клуба Александра Чеботарёва ТАСС.

Напомним, Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба. «Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год, после чего вернулась в лигу в нынешнем сезоне. В плей-офф команда выходила один раз (2008/2009). Клуб дважды становился чемпионом России (1994, 1996).

Сейчас подопечные Олега Браташа занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.