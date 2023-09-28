«Салават» выйдет на матч с «Металлургом» с новым логотипом. Его нарисовал 9-летний мальчик

На матч с «Металлургом» «Салават Юлаев» выйдет с новым логотипом, его нарисовал мальчик с ДЦП, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Игра состоится завтра, 29 сентября, в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Автор логотипа – девятилетний Марк из Мелеуза, подопечный благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Диагноз Марка – раннее органическое поражение центральной нервной системы, гипоксически-ишемического генеза на фоне недоношенности, спастико-дискинетический тетрапарез тяжёлой степени, гидроцефальный синдром, поздний восстановительный период. Марку нравится слушать сказки, рисовать, заниматься с преподавателями по лепке из воздушного пластилина. Недавно он перешёл во второй класс и с удовольствием учится, а его любимые уроки – музыка и рисование.

Мы вдохновились рисунком мальчика и будем использовать его в оформлении игры с «Металлургом». В том числе на игровой форме, сувенирных шайбах, веерах и графике на медиакубе. А перед игрой Марк сделает символическое вбрасывание», — сказано в сообщении клуба.