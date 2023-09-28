Ларионов: звено Уракова на звено Шипачёва наложил осознанно

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) оценил звено Кирилла Уракова и рассказал об эмоциях Владислава Фирстова.

«Звено Уракова? Мы довольны всеми ребятами, кто играет. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Это хорошая головная боль для тренеров, когда в следующем матче выходят свежие игроки. Подумать, кому дать отдохнуть, и чтобы это не восприняли как наказание. Все, кто прошёл этот месяц без ведущих игроков проделали очень серьёзную работу.

Звено Уракова на звено Шипачёва наложил осознанно. Всё видно, да было? И Ураков, и Веряев- игроки оборонительного плана, Фирстов играл сегодня после разговора с тренером Эдди Занковцом без лишних эмоций, которые иногда ему вредят. Но в целом они провели хороший матч.

Не слишком ли Фирстов задавил эмоции? У нас все ребята разные, и с каждым найти правильный подход, чтобы вытащить качества, которыми они хороши. В таких матчах нужно терпение, наступить на своё я и сделать всё для команды», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.