«Психологически это сумасшедший месяц в плане взросления». Ларионов — о 18-летнем Силаеве

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) оценил игру 18-летнего защитника Антона Силаева.

«Силаев? Ребёнку 18 лет. Он приходил ко мне в номер в Минске, мы с ним долго разговаривали. Психологически для парня это сумасшедший месяц в плане взросления, игры. Он растёт от игры к игре. Сказывается накапливающаяся усталость. В прошлом матче с «Витязем» он сыграл выдающийся матч — рационально играл, правильно. Разговор был как раз перед «Витязем». Он играл сегодня хорошо тоже, но это естественно для молодого игрока. Можно ставить ему высокую планку, конечно, но мы не хотим, чтобы на его молодых плечах была ответственность за результат. Дайте ему поошибаться, какие-то вещи через себя пропустить, получить опыт. Мы стараемся не перегибать. Я привёл ему в пример защитника «Детройта» Лидстрёма, который играл очень эффективно, рационально. Но мне он напоминает легендарного шведского защитника Бёрье Сальминга. Тоже играет под 21 номером. И катание, и бросок, и видение площадки у него напоминает мне того Сальминга, которого я видел на чемпионате мира в 1973 году в Москве. Он был тогда совсем молодой. После он провёл в НХЛ под 20 сезонов. Силаев мне его очень напоминает, это сильный защитник», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.