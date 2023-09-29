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Коннор Бедард набрал первые очки за «Чикаго» в матче с «Сент-Луисом»

Коннор Бедард набрал первые очки за «Чикаго» в матче с «Сент-Луисом»
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Сегодня, 29 сентября, в рамках предсезонного матча «Чикаго Блэкхоукс» обыграло на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча в арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0 — ОТ).

За «Чикаго» забитыми шайбами отличились нападающие Филипп Курашев и Андреас Атанасиу.

В составе «Сент-Луис» забил Роберт Томас с передачи российского нападающего Павла Бучневича.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2023, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Курашев (Бедард, Корчински) – 30:48 (5x5)     1:1 Томас (Бучневич) – 48:59 (5x5)     2:1 Атанасиу (Бедард, Джонс) – 64:02 (3x3)    
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