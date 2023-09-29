Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фирстов рассказал, в чём секрет успеха «Торпедо» в домашних матчах

Фирстов рассказал, в чём секрет успеха «Торпедо» в домашних матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал, в чём секрет успеха нижегородской команды в домашних матчах. Нижегородцы одержали шесть побед в шести домашних матчах сезона-2023/2024 КХЛ. Вчера «Торпедо» обыграло «Ак Барс» в овертайме со счётом 2:1.

«С Казанью всегда непростые матчи. Нам где-то повезло в концовке, что они не забили. Но везёт тому, кто везёт. Мы забили этот решающий гол в овертайме, все молодцы! Заработали большинство, классно, что реализовали, хорошая комбинация. Где-то опять не без доли везения.

Как мне игра вратарей? Гуска здорово сыграл, не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. Когда вратарь держит тебя в игре — это дорогого стоит. Их голкипер тоже провёл хороший матч, воспользовался шансом.

Шесть домашних побед из шести, в чём секрет успеха? Сложно сказать, наверное, в наших лютых болельщиках, они гонят нас вперёд, дают энергию. Всегда приятно играть при такой классной поддержке», — цитирует Фирстова Metaratings.ru.

Материалы по теме
«Мы лучше играем в хоккей». 17-летний Артамонов — о победе «Торпедо» над «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android