Фирстов рассказал, в чём секрет успеха «Торпедо» в домашних матчах

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал, в чём секрет успеха нижегородской команды в домашних матчах. Нижегородцы одержали шесть побед в шести домашних матчах сезона-2023/2024 КХЛ. Вчера «Торпедо» обыграло «Ак Барс» в овертайме со счётом 2:1.

«С Казанью всегда непростые матчи. Нам где-то повезло в концовке, что они не забили. Но везёт тому, кто везёт. Мы забили этот решающий гол в овертайме, все молодцы! Заработали большинство, классно, что реализовали, хорошая комбинация. Где-то опять не без доли везения.

Как мне игра вратарей? Гуска здорово сыграл, не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. Когда вратарь держит тебя в игре — это дорогого стоит. Их голкипер тоже провёл хороший матч, воспользовался шансом.

Шесть домашних побед из шести, в чём секрет успеха? Сложно сказать, наверное, в наших лютых болельщиках, они гонят нас вперёд, дают энергию. Всегда приятно играть при такой классной поддержке», — цитирует Фирстова Metaratings.ru.