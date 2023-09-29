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Овечкин рассказал, почему помогает Мирошниченко адаптироваться к НХЛ и жизни в США

Овечкин рассказал, почему помогает Мирошниченко адаптироваться к НХЛ и жизни в США
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему помогает 19-летнему российскому нападающему Ивану Мирошниченко адаптироваться к игре в НХЛ и жизни в Северной Америке.

«Почему помогаю Ивану освоиться на льду и за его пределами? Я был в том же положении, когда ребята помогали мне в мой первый год в лиге, и я никогда этого не забуду. Я надеюсь, что эти ребята, когда станут ветеранами, также будут помогать молодым», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Мирошниченко в дебютном матче в НХЛ с «Детройтом» (4:3) провёл на площадке 16 минут и 23 секунды. Отметился тремя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами, завершив встречу с положительным показателем полезности «+1». Россиянин был признан второй звездой матча.

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