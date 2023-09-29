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Новиков: заокеанские вратари, работающие с нашими, берут у них всё лучшее

Новиков: заокеанские вратари, работающие с нашими, берут у них всё лучшее
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил роль российской вратарской школы в мировом хоккее. По мнению эксперта, заокеанские голкиперы берут от неё всё лучшее.

«Русская вратарская школа корнями уходит в историю, когда Третьяк очень эффективно использовал «стенку» — падение на бок двумя щитками. Вратари стали по понимаю игры соперника опережать полевых. В Суперсерии-1972, когда Якушев выбегал на ворота, и вратарь канадцев выходил на него, Александр делал всего одно движение, после чего голкипер становился беззащитным. Наши же вратари всегда держали два варианта: бросок и передачу.

Сейчас игра на щитках стала намного важнее, чем в стойке. Наш хоккей определил сознание наших вратарей. Все в одной цепочке. Мне кажется, что заокеанские вратари, которые тренируются с нашими ребятами, берут от них всё лучшее», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, трое россиян возглавили список лучших вратарей НХЛ по версии игры NHL 24 от EA Sports.

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