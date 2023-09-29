Клуб ВХЛ «Звезда» не может вылететь в Москву из аэропорта Норильска из-за непогоды
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Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб «Звезда», сыгравший накануне свой матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, не может вылететь в Москву в связи с сильной задержкой рейса, связанной с неблагоприятными погодными условиями.
В местной гостинице нет мест, поэтому сейчас решается вопрос о размещении команды Рината Хасанова в аэропорту Норильска.
Вчерашний матч с ХК «Норильск» закончился победой хозяев со счётом 5:2. Норильские хоккеисты одержали лишь третью победу в 11 матчах текущего сезона ВХЛ.
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28 сентября 2023, четверг. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
5 : 2
Звезда
Москва
0:1 Прохоров (Сулев, Каницкий) – 06:01 (5x5) 1:1 Скобелев (Михнин, Стулов) – 07:01 (5x4) 1:2 Кирилейченко (Пугачёв) – 22:40 (5x5) 2:2 Коротин (Патрикеев, Дяденькин) – 30:13 (5x4) 3:2 Калетник – 32:27 (5x5) 4:2 Варнаков (Сапельников, Хремкин) – 43:48 (5x5) 5:2 Скобелев (Подзиньш, Михнин) – 44:43 (5x4)
Напомним, ХК «Норильск» выступает в ВХЛ первый сезон, клуб создан в 2023 году. За команду выступают бывшие хоккеисты КХЛ — Михаил Анисин и Михаил Варнаков.
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