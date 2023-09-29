Клуб ВХЛ «Звезда» не может вылететь в Москву из аэропорта Норильска из-за непогоды

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб «Звезда», сыгравший накануне свой матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, не может вылететь в Москву в связи с сильной задержкой рейса, связанной с неблагоприятными погодными условиями.

В местной гостинице нет мест, поэтому сейчас решается вопрос о размещении команды Рината Хасанова в аэропорту Норильска.

Вчерашний матч с ХК «Норильск» закончился победой хозяев со счётом 5:2. Норильские хоккеисты одержали лишь третью победу в 11 матчах текущего сезона ВХЛ.

Напомним, ХК «Норильск» выступает в ВХЛ первый сезон, клуб создан в 2023 году. За команду выступают бывшие хоккеисты КХЛ — Михаил Анисин и Михаил Варнаков.