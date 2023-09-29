Агостино об отъезде из КХЛ: с учётом ситуации ни один игрок не должен выплачивать контракт

Американский нападающий «Дюссельдорфа» Кенни Агостино, ранее выступавший в КХЛ за «Торпедо», поделился мыслями о расторжении контракта со шведским «Шеллефтео». Клуб подписал соглашение с форвардом в конце августа, однако на следующий день расторг его. Причиной стала информация, согласно которой у Агостино была возможность покинуть КХЛ весной 2022 года, но он выбрал более привлекательный в финансовом плане вариант.

«Сумма не имеет значения, потому что с учётом всей ситуации ни один игрок не должен выплачивать контракт. Вот поэтому мне и пришлось остаться. Выполнив контракт, я уехал. «Шеллефтео» это знал, и знал, что я пытался избавиться от контракта.

Но выкупить его стоило бы огромных денег. Это было невозможно. Так быть не должно, ты не должен выкупать свой контракт, тебя не должны наказывать в такой ситуации. Сожалею, что всё получилось так, как получилось. Правда в том, что это сообщение было вырвано из контекста.

Клуб оказался в сложной ситуации. Я их понимаю — спонсоры и болельщики грозились уйти… Они сделали то, что должны были», — приводит слова Агостино Expressen.