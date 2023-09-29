Тардиф ответил, могут ли вернуть молодёжные сборные России на турниры на фоне решения УЕФА

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал возможный допуск молодёжных сборных России до участия в турнирах под эгидой организации.

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в ИИХФ», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Отметим, что 26 сентября УЕФА допустил до участия в международных соревнованиях российские национальные команды до 17 лет. Это касается и мужских, и женских сборных. Тем не менее они не смогут выступать с флагом, гимном и на территории Российской Федерации. Взрослые сборные не планируют возвращать на соревнования до завершения спецоперации на Украине.

Напомним, в феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от участия в международных турнирах.