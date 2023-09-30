Мартемьянов: победа над «Куньлунем» — глоток свежего воздуха для «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:0). Хабаровчане прервали серию из четырёх поражений подряд.

«Непростой матч с хорошим соперником. Парни сегодня неплохо выполняли игровое задание, играли на результат, много хороших моментов создали. Выходы «два в одного», «два в ноль», «один в ноль». У нас в последнее время мушка забилась, мало забивали. Будем надеяться, что голы придут. Нам очень нужны были очки, да, брали по одному в некоторых играх, но этого маловато, конечно. Наш вратарь сегодня неплохо сыграл, надёжно, и вся команда ему помогла. Безусловно, можно сказать, что сегодняшняя победа для нас — глоток свежего воздуха. Да, у нас была неудачная полоса, но это длинный путь. Двигаемся вперёд», — приводит официальный сайт КХЛ слова Мартемьянова.

«Амур» занимает девятое место в Восточной конференции с 11 очками после 11 матчей.