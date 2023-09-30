Нападающий «Спартака» Морозов рассказал, как опыт игры в АХЛ помогает ему в КХЛ

Нападающий «Спартака» Иван Морозов, выступавший в прошлом сезоне в АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс» рассказал, что дал ему, как игроку, год, проведённый в Северной Америке.

«Это был непростой сезон, но для себя я из него многое извлёк. Прибавил в скорости принятия решений, хотя и просел по набранным очкам. Но там много факторов было, да и команда у нас не самая сильная была, мы даже в плей-офф не попали. В североамериканском хоккее площадки все меньше, всё быстрее. Ты должен к этому приспособиться.

Помогает ли этот опыт сейчас в КХЛ? Быстрее бежишь и понимаешь, что чем быстрее ты сам двигаешься, тем больше времени у тебя будет передачку найти или бросить. Это всё помогает.

Коснулось ли меня в АХЛ большое количество переездов на автобусе? Да. Ты играешь в семь вечера на выезде. Как закончили, дай бог только в двенадцать ночи собрались и поехали. Едешь на автобусе часов пять домой. Приезжаешь под утро, а у тебя в этот день опять игра.

Жёстче ли это долгих перелётов на самолёте? Конечно. «Бэк ту бэк» на автобусе едешь — у тебя ноги потом такие, что в коньки не влазят!

Чем отличается североамериканский хоккей от российского? Мне нравится, что у нас можно в пас поиграть, а не просто взять шайбу, вбросить её в зону и бежать за ней, давить, играть в вертикальный хоккей. Да, в России тоже играют в вертикальный хоккей, но в него можно играть по-разному. В КХЛ всё равно больше делают ставку на передачи, а не на необходимость бежать и толкаться в углах. Когда играешь в пас, у тебя шайба ходит, ты тратишь меньше сил. Не надо бороться с защитником у борта — за счёт паса его обошёл и спокойно двигаешься дальше», — сказал Морозов в интервью официальному сайту КХЛ.