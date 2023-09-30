Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Виннипег»

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Оттава Сенаторз» и «Виннипег Джетс», в котором хозяева выиграли со счётом 3:1.
Третью шайбу у победителей на последней минуте встречи забросил российский нападающий Владимир Тарасенко с передач Тима Штюцле и Эрика Бреннстрёма. Первые два гола у «Оттавы» забили Роби Ярвентие и Клод Жиру. В составе «Сенаторз» в матче также принимал участие российский защитник Артём Зуб. Единственная шайба «Виннипега» на счету Дженсена Харкинса.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
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