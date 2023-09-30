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Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Виннипег»

Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Виннипег»
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В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Оттава Сенаторз» и «Виннипег Джетс», в котором хозяева выиграли со счётом 3:1.

Третью шайбу у победителей на последней минуте встречи забросил российский нападающий Владимир Тарасенко с передач Тима Штюцле и Эрика Бреннстрёма. Первые два гола у «Оттавы» забили Роби Ярвентие и Клод Жиру. В составе «Сенаторз» в матче также принимал участие российский защитник Артём Зуб. Единственная шайба «Виннипега» на счету Дженсена Харкинса.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Харкинс (Юнссон-Фьелльбю) – 22:33 (5x5)     1:1 Ярвентие (Батерсон) – 23:02 (5x5)     2:1 Жиру – 39:41 (5x5)     3:1 Тарасенко (Штюцле, Бреннстрём) – 59:22 (en)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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