Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Виннипег»

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Оттава Сенаторз» и «Виннипег Джетс», в котором хозяева выиграли со счётом 3:1.

Третью шайбу у победителей на последней минуте встречи забросил российский нападающий Владимир Тарасенко с передач Тима Штюцле и Эрика Бреннстрёма. Первые два гола у «Оттавы» забили Роби Ярвентие и Клод Жиру. В составе «Сенаторз» в матче также принимал участие российский защитник Артём Зуб. Единственная шайба «Виннипега» на счету Дженсена Харкинса.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».