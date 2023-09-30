Экс-форвард «Локомотива» Апальков подписал контракт с карагандинской «Сары-Аркой»

Бывший нападающий ярославского «Локомотива» Даниил Апальков подписал контракт до конца сезона с карагандинской «Сары-Аркой», сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон 31-летний нападающий пропустил. В первых двух матчах за «Сары-Арку» на счету Апалькова две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Ранее Апальков рассказал о проблемах с игровой зависимостью. В последний раз нападающий выступал в КХЛ в сезоне-2020/2021. Форвард провёл 15 матчей за «Сочи», отметившись одной результативной передачей. Всего в КХЛ на счету Апалькова 516 матчей, в которых форвард забросил 82 шайбы и отдал 115 результативных передач с показателем полезности «+20». Большую часть карьеры Апалькова провёл за ярославский «Локомотив».