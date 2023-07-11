Апальков: у меня была проблема с игровой зависимостью, казино доставляло удовольствие

Экс-нападающий клубов КХЛ Даниил Апальков рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в жизни.

«В какой момент в карьере всё пошло совсем не по плану? Наверное, когда я перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Получил травму. Не скажу, что именно из-за этого начались все проблемы, но, возможно, это был толчок. Потом, после подписания контракта с ХК «Сочи» заболел коронавирусом, провёл две недели на карантине. В любом случае, не бывает, что всё резко становится плохо. Всё копится постепенно. Твои поступки, действия собираются в один большой пузырь, который рано или поздно лопнет. И он лопнул. Тяжело было. Сам ты не можешь с этим справиться. Нужна профессиональная помощь.

Я вернулся из реабилитационного центра. Все думают, что я полтора года пропил. Но, на самом деле, у меня была проблема с игровой зависимостью. Я справился и хочу поделиться этим опытом. Я попробовал играть в казино ещё с времен, когда в России они были разрешены. Это был азарт, доставляло удовольствие. Не скажу, что всё спускал тогда, но мне нравилось играть. Год за годом, когда было время в поездках, я посещал эти заведения.

Есть люди, которые могут пару раз сыграть ради развлечения, а есть те, у кого образуется зависимость. Оказалось, что я принадлежу ко второму типу. Когда перед ХК «Сочи» лёг на карантин, то подумал — попробую зайти в онлайн-казино. В итоге там я проиграл всё, что у меня было. Залез в долги. Голова была словно в тумане, там суммы улетали такие, что с ума сойти. А я даже не осознавал. Я совершал несвойственные мне поступки — обманывал, лгал. Я не решал проблемы, я их откладывал. Думал, что всё всегда будет хорошо. Я же в хоккее, контракт есть и дальше будет. Но всё начало рушиться. И это закономерно. Когда ты не решаешь проблемы и твоей единственной ценностью в жизни стала возможность поиграть, то всё будет разрушено. Ценность семьи, дружбы, любимого дела теряется. Сколько сил я вложил в построение карьеры в спорте, и всё улетучилось. Я обманывал самых близких мне людей. Мне до сих пор не по себе от тех поступков. Сейчас я потихоньку восстанавливаю ущерб», — сказал Апальков в интервью Allhockey.

В КХЛ Апальков играл за «Металлург», «Локомотив», «Динамо», «Сочи».