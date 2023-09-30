Сушинский – о Якупове в «Нефтехимике»: для Наиля это хороший шаг вернуться в элиту хоккея

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о переходе в «Нефтехимик» в прошедшее межсезонье нападающего Наиля Якупова. Ранее форвард выступал за омский «Авангард».

«Для Наиля Якупова сейчас получается хорошая перезагрузка в «Нефтехимике». Раньше Наиль зачастую был в командах, которые тянулись к чемпионству, а теперь он в клубе рангом ниже. Для Наиля это хороший шаг вернуться в элиту хоккея, он доказывает всем, что может играть, показывает свои сильные стороны. Плюс родные стены в Нижнекамске всегда помогают, это двойная зарядка и мотивация», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Якупов провёл за «Нефтехимик» 11 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.