В «Миннесоте» заявили, что Капризов повлиял на продление контракта с Цуккарелло

Владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд заявил, что хорошие отношения Матса Цуккарелло с Кириллом Капризовым стали важным фактором при продлении контракта с норвежцем. 36-летний нападающий продлил контракт с «Уайлд» сроком на два года и общую сумму $ 8,25 млн.

«Так и есть, их взаимоотношения сыграли свою роль. Их химия настолько хороша, они усердно работают над ней и доверяют друг другу. Я был бы не честен, если бы не сказал вам, что это значительная часть того, почему он так важен для нашей команды. У них с Капризовым отличное взаимопонимание, и мы хотели, чтобы эти ребята были вместе», — цитирует Леопольда пресс-служба клуба.

Напомним, Цуккарелло является партнёром Кирилла Капризова по звену. В минувшем сезоне форвард принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 67 (22+45) очков, включая 29 (9+20) баллов при игре в большинстве.