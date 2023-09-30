Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Торпедо» рухнул на лёд и долго не мог подняться после мощного силового приёма

Форвард «Торпедо» рухнул на лёд и долго не мог подняться после мощного силового приёма
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимает «Сочи». К началу второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

За пять минут до завершения первого игрового отрезка, когда «Сочи» играл в меньшинстве, капитан южной команды Глеб Корягин в собственной зоне применил мощный силовой приём. Хоккеист поехал за шайбой, за ней же побежал нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов. Игроки столкнулись. Корягин устоял на ногах, а Фирстов рухнул на лёд. Нападающий нижегородцев долгое время не мог подняться со льда — удар пришёлся ему в лицо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» заменило вратаря Гуску уже после второго пропущенного гола, он ушёл в раздевалку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android