Форвард «Торпедо» рухнул на лёд и долго не мог подняться после мощного силового приёма

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимает «Сочи». К началу второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

За пять минут до завершения первого игрового отрезка, когда «Сочи» играл в меньшинстве, капитан южной команды Глеб Корягин в собственной зоне применил мощный силовой приём. Хоккеист поехал за шайбой, за ней же побежал нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов. Игроки столкнулись. Корягин устоял на ногах, а Фирстов рухнул на лёд. Нападающий нижегородцев долгое время не мог подняться со льда — удар пришёлся ему в лицо.

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