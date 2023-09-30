Лидер КХЛ «Торпедо» прервал серию побед, проиграв «Сочи» — 2:5. У Мичкова победный гол

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).

На девятой минуте Борна Рендулич вывел южную команду вперёд. На 12-й минуте Андрей Белевич сравнял счёт. Через 82 секунды Кирилл Рассказов вновь вывел вперёд «Сочи». Матвей Мичков сделал результативную передачу. На 35-й минуте Бобби Линч после паса Игоря Ларионова сделал счёт 2:2. На 47-й минуте Матвей Мичков уже сам забил гол — 3:2. На 50-й минуте Борна Рендулич забросил свою вторую шайбу. На 54-й минуте хорват оформил хет-трик.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 3 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Авангардом». «Сочи» 2 октября примет СКА. Оба матча состоятся 2 октября.