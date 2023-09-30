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«Торпедо» — «Сочи» 2:5, матч регулярного чемпионата КХЛ, 30 сентября

Лидер КХЛ «Торпедо» прервал серию побед, проиграв «Сочи» — 2:5. У Мичкова победный гол
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рендулич (Завгородний, Криштоф) – 08:26 (5x5)     1:1 Белевич (Линч, Веряев) – 11:21 (5x5)     1:2 Рассказов (Мичков, Тянулин) – 12:43 (5x5)     2:2 Линч (Ларионов) – 34:40 (5x4)     2:3 Мичков (Манухов, Гараев) – 46:53 (5x5)     2:4 Рендулич (Грэм) – 49:24 (5x3)     2:5 Рендулич (Завгородний) – 53:59 (5x5)    

На девятой минуте Борна Рендулич вывел южную команду вперёд. На 12-й минуте Андрей Белевич сравнял счёт. Через 82 секунды Кирилл Рассказов вновь вывел вперёд «Сочи». Матвей Мичков сделал результативную передачу. На 35-й минуте Бобби Линч после паса Игоря Ларионова сделал счёт 2:2. На 47-й минуте Матвей Мичков уже сам забил гол — 3:2. На 50-й минуте Борна Рендулич забросил свою вторую шайбу. На 54-й минуте хорват оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 3 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Авангардом». «Сочи» 2 октября примет СКА. Оба матча состоятся 2 октября.

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