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В матче КХЛ «Торпедо» — «Сочи» состоялась массовая стычка, в ней поучаствовал Мичков

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Сочи» состоялась массовая стычка.

На предпоследней минуте второго периода при счёте 2:2 сочинцы проводили атаку. Голкипер нижегородцев Иван Кульбаков зафиксировал шайбу. В этот момент у ворот белоруса вспыхнула массовая стычка. В ней приняли участие Данила Галенюк, Артур Тянулин и Матвей Мичков — со стороны «Сочи»; Антон Сизов, Антон Силаев, Бобби Линч и Василий Атанасов — со стороны «Торпедо». Особо активными были Мичков и Сизов, получившие по две минуты штрафа за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).