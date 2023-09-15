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Мэдисон Боуи рассказал, что советовался с Александром Овечкиным перед переходом в КХЛ

Мэдисон Боуи рассказал, что советовался с Александром Овечкиным перед переходом в КХЛ
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Защитник минского «Динамо» Мэдисон Боуи рассказал, что советовался с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным перед переходом в Континентальную хоккейную лигу.

«Каково было играть в «Вашингтоне» вместе с Овечкиным? Он невероятный парень. Настоящий капитан, во многом мне помогал, считаю его своим другом. Советовался с ним перед переездом, он рассказал много хорошего о лиге, поэтому сомнений не было вообще. Конечно, было приятно играть вместе с ним и наблюдать за его голами и рекордами.

Вспомнить какую-то историю с Овечкиным? Отмечу его чувство юмора и азарт. Было забавно смотреть, как он прыгал, отмечая вместе с командой чемпионство, было много прикольных ситуаций с ним. Ови очень приветливый и весёлый, он как никто другой заслужил Кубок Стэнли», — приводит слова Боуи «РБ Спорт».

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