Зюзин: подъём СКА связан со смелым решением доверить молодому Плешкову место в воротах

Экс-тренер «Салавата Юлаева» и «Сочи», второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин сравнил вратаря СКА Артемия Плешкова с легендарным советским голкипером Владимиром Мышкиным.

«Сегодня как раз вылетаю в Сочи – на матч «леопардов» со СКА. Возможно, нас ждёт интересная дуэль вратарей Бердин – Артемий Плешков, ещё в прошлом году оба были в одной бригаде в «Сочи», а сегодня в числе лидеров всей лиги.

Плешкова внимательно вёл в «Капитане». Очень необычный и трудолюбивый вратарь, похож на легендарного Владимира Мышкина и, если говорить об Уфе, на Юху Метсолу. Год назад новичку Плешкову место в воротах «Сочи» доверил Сергей Светлов, а теперь он выдаёт качественные матчи в СКА, «засушил» серию армейцев Санкт-Петербурга по Дальнему Востоку.

Тренерское доверие окрыляет молодых игроков. На мой взгляд, подъём СКА в том числе связан со смелым решением дать дорогу Плешкову», – цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.

20-летний Плешков одержал четыре победы в четырёх матчах в этом сезоне при двух играх «на ноль», 98,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 0,50.