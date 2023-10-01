Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Капитан» получил техническое поражение, клуб не предоставил акт готовности дворца к матчу

«Капитану» засчитано техническое поражение в игре со «СКА-1946», сообщает пресс-служба МХЛ. Сообщается, что клуб не предоставил акт готовности спортсооружения к матчу.

Встреча №167 OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между командами «Капитан» − «СКА-1946» не состоялась в связи с непредоставлением хозяевами акта готовности спортсооружения к матчу в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Технического регламента МХЛ.

Команде «Капитан» засчитано техническое поражение (-/+) в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Дисциплинарного регламента МХЛ.

Напомним, в «Капитане» доигрывал прошлый сезон нападающий Матвей Мичков. Форвард помог клубу выйти в плей-офф, где «Капитан» уступил в 1/8 финала клубу «СКА-1946» в серии из трёх матчей.