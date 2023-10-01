В Минспорта Подмосковья разберут ситуацию с отменой матча команды МХЛ «Капитан»

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов прокомментировал техническое поражение «Капитана» в матче со «СКА-1946» из-за того, что подмосковный клуб не предоставил акт готовности спортивного сооружения к матчу.

«Команда сама частная, арена была полностью готова, как и все службы по линии муниципалитета и Московской области, поэтому я не могу сказать, по какой причине матч был отменён. Мы разбирались в том, что касается наших вопросов: технической готовности льда, дворца, скорой помощи. У нас было это всё полностью готово. С учётом того, что завтра будет ещё один матч, мы проговорим всё с хоккейным клубом «Капитан», чтобы подобная ситуация не повторилась», — цитирует Абаренова ТАСС.

В следующем матче «Капитан» и «СКА-1946» должны сыграть друг с другом 2 октября. Встреча должна пройти в Ступине.