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В Швеции рассмотрят включение бывших игроков клубов КХЛ в сборную страны

В Швеции рассмотрят включение бывших игроков клубов КХЛ в сборную страны
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Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам заявил, что национальная федерация рассмотрит возможность включения голкипера Адама Рейдеборна и форварда Якоба Лильи в сборную страны на Кубок Карьяла.

«Это обсуждение мы проведём сейчас, когда начнём рассматривать состав на Кубок Карьяла.

С одной стороны, есть моральный вопрос. Не совсем легко установить точную истину во всех ситуациях. В то же время игроки могли оказаться в ситуации, которая была в момент начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), когда не было особой помощи со стороны Международной федерации хоккея или Шведской федерации хоккея.

Вероятно, скоро мы проведём встречу, а затем поговорим с игроками о том, как мы это видим, объясним ситуацию и постараемся быть максимально честными с игроками. Это не будет какой-то допрос, абсолютно нет, но мы определимся с позицией и потом донесём её до игроков. Они должны понимать, что мы будем откровенны и честны в общении с ними. Я думаю, мы выберем путь, который облегчит задачу нам и будет понятен игрокам», — цитирует Халлама Hockeynews.se.

Напомним, Рейдеборн в КХЛ выступал за ЦСКА, Лилья — за «Барыс» и московское «Динамо».

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