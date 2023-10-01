«Чем больше он сыграет, тем лучше». Генменеджер «Каролины» — о Кочеткове

Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл высказался о ситуации с вратарями клуба и рассказал об игре российского голкипера Петра Кочеткова.

«В прошлом году мы доказали, что нам нужно три вратаря. В течение сезона всегда будут травмы.

Мы чувствуем себя хорошо, когда любой из троих может выйти в стартовом составе в любой момент времени. Нам очень комфортно с Петром. Чем больше игр он сыграет, тем лучше он будет. Мы будем в хорошей форме ещё долгое время», — цитирует Уодделла пресс-служба «Каролины Харрикейнз».

Пётр Кочетков в регулярке-2022/2023 Национальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.