Афанасьев, Свечков и Аскаров отправлены в фарм-клуб «Нэшвилла»

«Нэшвилл Предаторз» отправил российских игроков, нападающих Егора Афанасьева, Фёдора Свечкова и голкипера Ярослава Аскарова в фарм-клуб «Милуоки Адмиралс». Об этом сообщает пресс-служба «хищников».

В команде остался российский форвард Денис Гурьянов.

Афанасьев и Свечков сыгрался за «Нэшвилл» в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (0:5), где, соответственно, результативными действиями не отметились.

20-летний Аскаров был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2020 года под общим 11-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.