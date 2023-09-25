«Флорида» всухую разгромила «Нэшвилл» в предсезонном матче, в нём сыграли трое россиян

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

В составе «Флориды» шайбы забросили Мэки Самоскевич и Ээту Луостаринен, оформившие по дублю, а также Уильям Локвуд. Оливер Экман-Ларссон отдал три результативные передачи, Густав Форслинг сделал три ассиста. Мэки Самоскевич и Уильям Локвуд также записали на свой счёт по голевому пасу. Голкиперы Спенсер Найт, отыгравший почти 30 минут, и Людовик Вебер оформили по «сухарю».

За «Нэшвилл» сыграли Егор Афанасьев и Фёдор Свечков, не набравшие очков, за «Флориду» — Григорий Денисенко.