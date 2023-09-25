«Флорида» всухую разгромила «Нэшвилл» в предсезонном матче, в нём сыграли трое россиян
Поделиться
В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
В составе «Флориды» шайбы забросили Мэки Самоскевич и Ээту Луостаринен, оформившие по дублю, а также Уильям Локвуд. Оливер Экман-Ларссон отдал три результативные передачи, Густав Форслинг сделал три ассиста. Мэки Самоскевич и Уильям Локвуд также записали на свой счёт по голевому пасу. Голкиперы Спенсер Найт, отыгравший почти 30 минут, и Людовик Вебер оформили по «сухарю».
За «Нэшвилл» сыграли Егор Афанасьев и Фёдор Свечков, не набравшие очков, за «Флориду» — Григорий Денисенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
22:59
-
22:48
-
22:35
-
22:25
-
22:09
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:35
-
20:30
-
20:22
-
20:21
-
20:12
-
20:01
-
19:57
-
19:35
-
19:17
-
19:10
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:43
-
18:26
-
18:15
-
17:42
-
17:38
-
17:10
Партнерский контент