«Его уверенность в себе получает ещё один удар». Журналист — о переводе Подколзина в АХЛ

Журналист Дэн Риччио прокомментировал перевод российского нападающего Василия Подколзина в фарм-клуб «Ванкувер Кэнакс» «Абботсфорд Кэнакс».

«Остаётся надеяться, что он укрепит уверенность в АХЛ и начнёт реализовывать свой потенциал в НХЛ. Обратной стороной является то, что его уверенность в себе получает ещё один удар от этого понижения. Время покажет», — написал Риччио в своём «твиттере».

Напомним, в прошлом сезоне Подколзин провёл в Национальной хоккейной лиге 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.

«Ванкувер» начнёт новый сезон 12 октября домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится в 5:00 мск.