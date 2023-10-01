Василевский, Капризов, Шестёркин вошли в топ-20 действующих игроков НХЛ

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила топ действующих игроков. Сейчас опубликован список с 20-го по 11-е место. В этот список попали три россиянина.

На 18-й строчке — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. На 17-м месте — форвард и лидер «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На 14-м месте — вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Полностью рейтинг с 20-го по 11-е место выглядит так:

20. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс», нападающий.

19. Миро Хейсканен, «Даллас Старз», защитник.

18. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс», вратарь.

17. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд», нападающий.

16. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс», нападающий.

15. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг», нападающий.

14. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг», вратарь.

13. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз», нападающий.

12. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс», защитник.

11. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз», нападающий.