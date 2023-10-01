Михеев не сыграет за «Ванкувер» на предсезонке, форвард может пропустить начало сезона

Российский нападающий Илья Михеев пропустит оставшиеся два матча «Ванкувер Кэнакс», сообщает главный тренер «косаток» Рик Токкет. По словам специалиста, участие форварда в первых матчах сезона остаётся под вопросом. Слова Рика приводит журналист Брендан Бэтчелор в своём «твиттере».
21 сентября Михеев покинул тренировочный лагерь по личным причинам, однако, как сообщал агент игрока Дэн Мильштейн, «ничего серьёзного не было».
В конце января в матче с «Коламбус Блю Джекетс» Михеев усугубил травму, которую получил ещё во время предсезонки. Россиянину была необходима операция на крестообразной связке коленного сустава. В начале февраля операция была успешно проведена.
В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин принял участие в 46 матчах и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев провёл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.