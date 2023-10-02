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25 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в овертайме

25 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в овертайме
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Райли Тафти, Девон Тэйвз, Фредрик Олофссон и Оскар Олауссон. Голкипер Александр Георгиев сделал 25 сейвов.

В составе «Далласа» гол забивали Николас Каамано, Матей Блюмель и Нильс Лундквист. Российский защитник Артём Грушников не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Тафти (Аамодт, Шюнеман) – 01:48 (5x5)     1:1 Каамано (Бек, Хэнли) – 21:15 (5x5)     2:1 Тэйвз (Маккиннон, Рантанен) – 24:50 (5x4)     3:1 Олофссон (Тафти, Лехконен) – 39:39 (5x4)     3:2 Блюмель (Стил, Бенн) – 57:08 (5x5)     3:3 Лундквист (Линделль, Марчмент) – 59:32 (6x5)     4:3 Олауссон (Друен, Ашан) – 64:40 (3x3)    
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