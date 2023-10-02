25 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в овертайме

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Райли Тафти, Девон Тэйвз, Фредрик Олофссон и Оскар Олауссон. Голкипер Александр Георгиев сделал 25 сейвов.

В составе «Далласа» гол забивали Николас Каамано, Матей Блюмель и Нильс Лундквист. Российский защитник Артём Грушников не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».