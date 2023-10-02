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Григоренко: не могу принять критику «Салавата», Уфа выжимает из состава 99%

Григоренко: не могу принять критику «Салавата», Уфа выжимает из состава 99%
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Советник генерального директора по развитию «Лады» Игорь Григоренко оценил выступление «Салавата Юлаева» в текущем сезоне.

«Не могу принять критику «Салавата Юлаева». Если учесть тот состав, который сегодня есть у Уфы, то она выжимает из него если не сто процентов результата, то девяносто девять. На мой взгляд, Виктор Козлов состоялся как тренер. Видна тренерская рука, команда управляема, а её тактика выбирается, исходя из кадровых возможностей и работы менеджмента», — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

Уфимский клуб сыграл 11 матчей, в которых одержал шесть побед при пяти поражениях. С 12 очками в активе подопечные Виктора Козлова занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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