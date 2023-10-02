Гущин, Г. Романов и Мухамадуллин отправлены в фарм-клуб «Сан-Хосе»

Российские игроки системы «Сан-Хосе Шаркс» Даниил Гущин, Георгий Романов и Шакир Мухамадуллин были отправлены в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда».

Как отмечает издание San Jose Hockey Now, перевод Мухамадуллина в АХЛ стал неожиданностью.

«Он был одним из лучших наших защитников в тренировочном лагере. Нам нравится его уравновешенность и габариты. Однако, мы считаем, что игра в АХЛ станет лучшей адаптацией для Мухамадуллина», — заявил главный тренер «акул» Дэвид Куинн. Мухамадуллин отдал результативную передачу в игре с «Анахайм Дакс (2:4).

Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов сделал 41 сейв в середине сентября в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б). В этой же встрече Даниил Гущин реализовал послематчевый буллит.