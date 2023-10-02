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Ковальчук рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры в «Спартаке»

Ковальчук рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры в «Спартаке»
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Российский хоккеист Илья Ковальчук рассказал, что примет решение о возможном продолжении игровой карьеры в «Спартаке» в ближайшие недели.

«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем (Жамновым — главным тренером ХК «Спартак». — Прим. «Чемпионата»), встретиться, обсудить все детали. Если это и произойдёт, то, понятно, это будет одна команда. Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь. Займёт некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдёт пара недель максимум — и будет решение», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.

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