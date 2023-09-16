Илье Ковальчуку подарили перстень в честь попадания в символическую сборную 15 сезонов КХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук получил специальный перстень по случаю попадания в символическую сборную 15 сезонов Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба лиги.

Награда была вручена экс-игроку президентом КХЛ Алексеем Морозовым во время матча регулярного чемпионата ЦСКА — «Спартак».

Фото: Телеграм-канал KHL Media

Напомним, в мае 2023 года КХЛ объявила символическую сборную 15 сезонов Континентальной хоккейной лиги. Главным тренером команды стал Зинэтула Билялетдинов – единственный специалист в истории лиги, принимавший участие в пяти финалах плей-офф КХЛ с одной командой. Вратарь — Александр Ерёменко, известный по игре за московское «Динамо». В защите — Кевин Даллман (142+289 в 431 матче) и Илья Никулин (108+259 в 367 играх). В нападении — Данис Зарипов (292+393 в 685 матчах), Илья Ковальчук (170+226 в 396 играх) и Сергей Мозякин (419+509 в 842 матчах).