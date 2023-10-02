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Гашек — о скандальном интервью Задорова: насколько же его слова поверхностны

Гашек — о скандальном интервью Задорова: насколько же его слова поверхностны
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с российским рэпером Ligalize, настоящее имя которого Андрей Меньшиков. Польская авиакомпания отказалась пускать его на самолёт из-за паспорта. Россиянин в своих социальных сетях резко высказался об этой ситуации, при этом не критикуя саму компанию.

Гашек, отвечая на реакцию Меньшикова, вспомнил скандальное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.

«Просто для сравнения почитайте слова хоккеиста НХЛ (имеется в виду Задоров. — Прим. «Чемпионата») — насколько они поверхностны по сравнению с этим рэпером. Мне недостаточно, когда человек просто умеет выступать — играть на публику», — говорится в сообщении.

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