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THN: хоккеисты — это иконы. Задоров должен напомнить игрокам НХЛ о силе и влиянии их слов

THN: хоккеисты — это иконы. Задоров должен напомнить игрокам НХЛ о силе и влиянии их слов
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Журналист The Hockey News Калеб Керни поделился мыслями о резонансном интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.

«Часто приходится слышать о том, что некоторые хоккеисты «просто хотят играть в хоккей» и не комментируют события, происходящие вокруг их города или страны. Реальность такова, что для многих людей они не просто хоккеисты.

Они символы — иконы. Они больше, чем жизнь. Их влияние простирается повсеместно. Да, они хоккеисты, но они тоже люди. У них есть мысли и мнения, которыми следует поделиться с другими. Эти мысли и мнения могут отличаться от ваших, но как мы можем научиться эффективно обсуждать реальные проблемы, если никто никогда не делится тем, что он на самом деле думает по тому или иному поводу?

Задоров должен напомнить игрокам НХЛ о силе и влиянии, которое их слова могут оказать на каждого. Они могут повлиять на перемены или, по крайней мере, выявить проблемы, которые необходимо обсудить.

Каждый игрок НХЛ должен следовать примеру Задорова. Ваш голос может быть тем голосом, который кто-то услышит и который изменит жизнь этого человека к лучшему», — приводит слова Керни The Hockey News.

Примечательно, что Керни специализируется на освещении жизни вокруг «Эдмонтон Ойлерз» — злейшего противника «Калгари».

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