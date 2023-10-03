Пакетт: уверен, Гусев мог бы играть в НХЛ. Иногда дело в шансах и роли, которые тебе дают

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт поделился мнением об одноклубнике Никите Гусеве.

«Гусев терпелив с шайбой, очень хорошо видит площадку и знает, что будет делать, ещё до того, как получит шайбу. Это его огромное преимущество. Очень хороший игрок.

Что делает его особенным игроком для КХЛ? Его видение, хоккейные мозги, он очень умно распоряжается шайбой, он знает, куда надо идти, как найти открытое пространство. И бросок у него отличный, мне здорово с ним играется.

Удивлён ли, что у него не получилось закрепиться в НХЛ? И да, и нет. У него был хороший сезон в «Нью-Джерси».

Иногда дело в шансах и роли, которые тебе дают. Надо понимать свою роль. Не знаю, что там у него случилось, он очень хороший игрок. Уверен, он мог бы играть в НХЛ, просто иногда что-то случается», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.