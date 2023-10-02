Виктор Козлов рассказал, какая атмосфера в «Салавате» после четырёх поражений в пяти играх

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения в матче регулярки Континентальной хоккейной лиги с «Ладой». Уфимская команда проиграла с минимальным разрывом — 2:3. Главный тренер «Салавата» рассказал, какая сейчас атмосфера среди хоккеистов. Для юлаевцев поражение в матче с «Ладой» стало четвёртым в последних пяти встречах.

«Какая атмосфера сейчас в команде, что говорит тренерский штаб? Только позитив. У нас молодая команда, играли в шесть защитников, ключевые ребята были травмированы. Мы хорошо играли под давлением, выходили в атаку. Проиграна битва, но бой продолжается.

Как разбудить Шмелёва, у которого всего одна шайба в сезоне? Будем думать. Это хороший вопрос. У нас есть план. Это не тот уровень, которого мы от него ждём.

Почему сыграли в шесть защитников и на выезд не поехал Цулыгин? У нас много травмированных, Ярослав уехал в «Торос». В чём разница у Хмелевского, когда он с Кулёминым и без него? Кулёмин всех партнёров делает лучше. Несмотря на возраст, он делает свою работу. Он отлично играет с шайбой и без неё», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».