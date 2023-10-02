Генеральный директор «Салавата» прокомментировал поражение в матче с «Ладой»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой». Уфимский клуб проиграл со счётом 2:3. Это четвёртое поражение «Салавата» в последних пяти матчах.

«2:3. Наши удаления сломали хорошую игру команды во втором периоде. Надеюсь, сделаем правильные выводы. Есть что исправить», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 2 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).