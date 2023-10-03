Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург», у Малкина «-1»

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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершилась победой «Оттавы» со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Ридли Грейг, Брэди Ткачук и Тим Штюцле. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».