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Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург», у Малкина «-1»

Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург», у Малкина «-1»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершилась победой «Оттавы» со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Ридли Грейг, Брэди Ткачук и Тим Штюцле. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Тарасенко, Батерсон) – 08:02 (5x5)     0:2 Ткачук (Штюцле, Жиру) – 17:48 (5x5)     0:3 Штюцле – 57:40    
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