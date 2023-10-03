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«Нью-Джерси» в матче с 11-ю голами обыграл «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб

«Нью-Джерси» в матче с 11-ю голами обыграл «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил Йеспер Братт. Дубль на счету Джона Марино и ещё одну шайбу забросил Джек Хьюз. Российский защитник Даниил Мисюль не отметился результативными действиями.

За «Айлендерс» дубль оформил Мэтью Барзал и ещё по разу отличились Брок Нельсон, Пьер Энгвалль и Андерс Ли. Российский нападающий Руслан Исхаков не отметился результативными действиями. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 03:44 (5x5)     0:2 Нельсон (Энгвалль, Пулок) – 08:16 (5x5)     1:2 Марино (Баль, Тоффоли) – 10:02 (5x5)     2:2 Братт (Хьюз, Хьюз) – 22:14 (5x4)     3:2 Братт (Тоффоли) – 23:54 (5x5)     3:3 Энгвалль – 26:03 (5x5)     4:3 Марино (Лазар) – 30:40 (5x5)     5:3 Хьюз (Братт, Немец) – 32:21 (5x5)     5:4 Барзал (Хорват, Мейфилд) – 40:11 (5x5)     6:4 Братт (Марино, Баль) – 44:18 (5x5)     6:5 Ли (Ахо, Барзал) – 56:23 (5x5)    
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