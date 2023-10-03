«Торонто» в овертайме уступил «Монреалю», Илья Самсонов пропустил пять шайб

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата НХЛ — 2023/2024, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась в овертайме победой «Хабс» со счётом 5:4 (1:2, 1:1, 2:1, 1:0).
В составе «Монреаля» шайбы забросили Маттиас Норлиндер, Кирби Дак, Джонатан Ковачевич, Джош Андерсон и Ник Судзуки.
За «Торонто» отличились Ноа Грегор, Макс Доми, а также Джон Таварес, оформивший дубль. Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропустил пять шайб.
Напомним, новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».
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