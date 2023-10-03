Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» в овертайме уступил «Монреалю», Илья Самсонов пропустил пять шайб

«Торонто» в овертайме уступил «Монреалю», Илья Самсонов пропустил пять шайб
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата НХЛ — 2023/2024, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась в овертайме победой «Хабс» со счётом 5:4 (1:2, 1:1, 2:1, 1:0).

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Норлиндер (Судзуки, Монахан) – 03:24 (5x4)     1:1 Грегор (Ривз) – 07:13 (5x5)     2:1 Таварес (Мэттьюс, Лильегрен) – 12:10 (5x4)     3:1 Доми (Нюландер) – 34:45 (5x5)     3:2 Дак (Монахан, Ковачевич) – 39:48 (4x5)     4:2 Таварес (Лильегрен, Лафферти) – 51:40 (5x5)     4:3 Ковачевич (Джекай, Слафковски) – 53:43 (5x5)     4:4 Андерсон (Дак, Судзуки) – 59:19 (6x5)     4:5 Судзуки (Кофилд, Харрис) – 60:31 (3x3)    

В составе «Монреаля» шайбы забросили Маттиас Норлиндер, Кирби Дак, Джонатан Ковачевич, Джош Андерсон и Ник Судзуки.

За «Торонто» отличились Ноа Грегор, Макс Доми, а также Джон Таварес, оформивший дубль. Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропустил пять шайб.

ВИДЕО

Напомним, новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Материалы по теме
Видео
Владимир Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву», «Сенаторз» переиграли «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android