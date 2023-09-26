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Владимир Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву», «Сенаторз» переиграли «Торонто»

Владимир Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву», «Сенаторз» переиграли «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0).

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Роби Ярвентие, Доминик Кубалик, а также Джейкоб Чикран, оформивший дубль. За «Мэйпл Лифс» отличились Истон Кован, Джозеф Бландизи и Митчелл Марнер.

Владимир Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву».

ВИДЕО

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ярвентие (Кубалик) – 01:16 (5x5)     0:2 Кубалик (Томсон, Жозеф) – 06:37 (5x5)     1:2 Кован (Абруццезе, Грегор) – 10:08 (5x4)     1:3 Чикран (Шабо, Тарасенко) – 16:22 (5x4)     2:3 Бландизи (Кован, Ниемеля) – 16:49 (5x5)     3:3 Марнер (Бертуцци, Клингберг) – 59:54 (pp)     3:4 Чикран (Грейг) – 63:48 (3x3)    

Параллельно было сыграно два матча, прошедших на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада), между «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен». В первой встрече победу одержали «кракен» со счётом 5:3. За «огоньков» сыграли российские защитники Ян Кузнецов и Никита Задоров.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дьюр (Бишоп, Пеллетье) – 03:58 (5x5)     1:1 Флёри (Моррисон, Петман) – 05:35 (5x5)     1:2 Ямамото (Рекопф) – 27:12 (5x3)     2:2 Баклунд (Ханифин, Коулман) – 30:13 (5x4)     2:3 Картье – 39:57 (4x5)     2:4 Борген (Шор, Уинтертон) – 42:36 (5x5)     3:4 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 46:00 (5x4)     3:5 Ямамото (Эванс, Толванен) – 51:24 (5x4)    

Во втором матче сильнее оказался «Калгари» — 3:2 в серии буллитов. 2 (1+1) очка набрал белорусский защитник Илья Соловьёв. Его соотечественник Егор Шарангович реализовал победный буллит.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Робертсон (Гойетт, Хенман) – 02:40 (5x5)     1:1 Хант (Соловьёв, Сиона) – 04:41 (5x5)     1:2 Соловьёв (Дюбе, Поспишил) – 11:23 (5x5)     2:2 Бенирс (Потуральски, Данн) – 32:34 (5x4)     2:3 Шарангович – 65:00    
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