Владимир Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву», «Сенаторз» переиграли «Торонто»

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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0).

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Роби Ярвентие, Доминик Кубалик, а также Джейкоб Чикран, оформивший дубль. За «Мэйпл Лифс» отличились Истон Кован, Джозеф Бландизи и Митчелл Марнер.

Владимир Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву».

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Параллельно было сыграно два матча, прошедших на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада), между «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен». В первой встрече победу одержали «кракен» со счётом 5:3. За «огоньков» сыграли российские защитники Ян Кузнецов и Никита Задоров.

Во втором матче сильнее оказался «Калгари» — 3:2 в серии буллитов. 2 (1+1) очка набрал белорусский защитник Илья Соловьёв. Его соотечественник Егор Шарангович реализовал победный буллит.