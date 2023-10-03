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НХЛ — о Капризове: этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня

НХЛ — о Капризове: этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня
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Аналитик НХЛ Майк Рапп прокомментировал попадание российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в топ-50 лучших игроков лиги. Форвард занял 17-е место.

«Этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня… Но давайте также констатируем очевидное. Он не играл с суперзвёздами, но набивает статистику суперзвёздными числами… Дело в том, что этот парень умеет обеспечивать себя самостоятельно, он самодостаточен. Он удерживает шайбу. Один из лучших в контроле шайбы, использовании своих перемещений на льду. У него шайбу не отобрать… Он может вести за собой команду, и мы видим, как он делает это в «Миннесоте», — приводит слова Раппа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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