НХЛ — о Капризове: этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня

Аналитик НХЛ Майк Рапп прокомментировал попадание российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в топ-50 лучших игроков лиги. Форвард занял 17-е место.

«Этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня… Но давайте также констатируем очевидное. Он не играл с суперзвёздами, но набивает статистику суперзвёздными числами… Дело в том, что этот парень умеет обеспечивать себя самостоятельно, он самодостаточен. Он удерживает шайбу. Один из лучших в контроле шайбы, использовании своих перемещений на льду. У него шайбу не отобрать… Он может вести за собой команду, и мы видим, как он делает это в «Миннесоте», — приводит слова Раппа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.